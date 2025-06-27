Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

Собрания выбрало новый состав совета директоров в количестве 11 участников. Два новых кандидата - это министр энергетики Сергей Цивилев (его предшественник Николай Шульгинов, перешедший из министерства в Госдуму, по требованию закона сложил свои полномочия) и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов (заменил первого вице-премьера Дениса Мантурова).

Другие участники совета - глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа, ректоры СПбГЭУ Игорь Максимцев и РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Собрание назначило ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" аудиторской организацией "Газпрома".

Собрание утвердило устав "Газпрома" в новой редакции - необходимость корректировки обусловлена в основном изменениями в ФЗ "Об акционерных обществах".

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).