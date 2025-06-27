Готовность ГПК в составе газового проекта в Усть-Луге превысила 57%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса (ГПК), который входит в Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги, превысила 57%, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого опубликовала компания.

"В настоящее время мы строим одни из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий. Они укрепят позиции компании на внутреннем и внешних рынках. Работа идет полным ходом. Строительная готовность перерабатывающего комплекса в Ленинградской области - уже более 57%. На Амурском газоперерабатывающем заводе мы готовим к запуску пятую технологическую линию", - сказал он.

Как сообщалось, на конец 2024 года концерн объявлял о выполнении 46% плана стройки, прошлым летом показатель был на уровне 32,3%.

Газоперерабатывающий комплекс в составе ГПК КПЭГ - совместный проект ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча". Оператор проекта - компания специального назначения ООО "РусХимАльянс".

В состав проекта в частности включены газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа и объекты транспортной инфраструктуры.

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Объем переработки газа составит 45 млрд куб. м ежегодно.