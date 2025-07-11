Новак сообщил, что газовый проект в Усть-Луге продвигается по графику

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Газовый проект в Усть-Луге реализуется по графику, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.

"По Усть-Луге у нас всё штатно. Сформирован проект, сформирована модель финансирования, и она реализуется", - сказал он.

В начале июня Новак совершил рабочую поездку в Ленинградскую область. Он ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего комплекса, а также провел совещание по развитию проектов по переработке и сжижению газа в Ленинградской области с участием представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, властей субъекта, председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, а также представителей нефтегазовых компаний.

"Цель поездки была - посмотреть, проанализировать фактическое состояние стройки, как идет строительство. Мы увидели, что там всё очень интенсивно идет: порядка 40 тысяч строителей и уровень строительства идет про графику", - прокомментировал Новак.