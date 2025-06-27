Миллер ожидает, что спрос на газ в мире к 2050 году вырастет на треть

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потребление газа в мире за пять месяцев текущего года увеличилось на 20 млрд кубометров, а к 2050 году вырастет на треть, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого опубликовала компания.

Как заявил Миллер, одним из приоритетов развития мировой экономики остается стабильный доступ к чистой и эффективной энергии, поэтому потребность в природном газе продолжит расти.

"За пять месяцев 2025 года мировое потребление газа увеличилось на 20 миллиардов кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года. К 2050 году потребление газа в мире, по прогнозам, вырастет примерно на треть", - сказал он.

По словам главы "Газпрома", наибольший вклад в увеличение спроса на газ обеспечит производство электроэнергии. "Это связано, в том числе с активным развитием центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения. Кроме того, из-за нестабильности работы ВИЭ газ необходим как балансирующий источник энергии", - заметил он.