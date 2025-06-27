Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае увеличился на 3 млрд руб. до 969 млрд руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2025 года увеличился на 3 млрд рублей, или на 0,3%, до 969 млрд рублей, после роста в апреле на 8 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в мае вырос на 520 млрд рублей, или на 2,1%, до 24 трлн 809 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июня снизилась до 3,9% с 4,0% месяцем ранее.

В январе-мае 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 54 млрд рублей, или на 5,9 млрд с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.



