Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне увеличился на 25 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне 2025 года увеличился на 25 млрд рублей, или на 2,6%, до 994 млрд рублей, после роста в мае на 3 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в июне вырос на 712 млрд рублей, или на 2,9%, до 25 трлн 521 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июля осталась на уровне 3,9%, как и месяцем ранее.

В январе-июне 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 79 млрд рублей, или на 8,6%, с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.