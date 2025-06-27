Космонавт Новицкий назначен замначальника Центра подготовки космонавтов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Заместителем начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина стал Олег Новицкий, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

Отмечается, что ранее он занимал должность инструктора-космонавта-испытателя 1 класса - заместителя командира отряда космонавтов.

Новицкий - 114-й космонавт России. В отряд был зачислен в 2007 году. Совершил четыре космических полета, в которых провел суммарно 545 суток. Выполнил три выхода в открытый космос.