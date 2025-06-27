Минпромторг предложил продлить реализацию немаркированных остатков легкой промышленности до конца года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил продлить реализацию немаркированных остатков легкой промышленности до конца 2025 года, говорится в сообщении министерства.

В соответствии с текущими правилами маркировки товаров легкой промышленности, реализация немаркированных остатков разрешена до 31 июля 2025 года, а возможность их маркировки до 31 октября 2025 года.

"В Минпромторг поступали обращения от бизнес-сообщества с просьбой продлить указанные сроки. Министерство считает такой подход целесообразным", - отметили в ведомстве.

Минпромторгом разработан соответствующий проект постановления правительства, который размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Так, проектом предлагается продлить срок реализации немаркированных остатков товаров легкой промышленности до 31 декабря 2025 г., а срок маркировки нереализованных остатков товаров легкой промышленности до 1 марта 2026 г.

"Такой подход позволит значительной части участников оборота, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, завершить указанные процессы в нормативные сроки", - считают в министерстве.