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Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен назначить новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС) только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки.

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"Кто бы туда ни пришел, он опустит ставки, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. - Если я буду думать, что кто-то хочет удерживать ставки на прежнем уровне, я не назначу его на этот пост".

Трамп вновь негативно высказался в отношении действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла, назвав его "упрямым ослом", и заявил, что "был бы только рад, если бы тот захотел уйти в отставку", сообщает Financial Times.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, и он заявлял, что намерен доработать до конца срока.

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Трамп, однако, неоднократно заявлял, что ставка должна быть существенно ниже.

"Я думаю, ставка должна быть на уровне 1% в данный момент", - сказал он журналистам в пятницу.

На прошлой неделе американский президент сказал, что выберет нового главу ФРС из трех-четырех кандидатов.

Среди претендентов на этот пост - Кевин Уорш, занимавший должность советника по экономическим вопросам в администрации президента США Джорджа Буша, который позднее входил в совет управляющих ФРС, а также Кевин Хассетт, нынешний советник Белого дома по экономике, сообщила The Wall Street Journal. Потенциальными кандидатами также являются министр финансов США Скотт Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

Дональд Трамп
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