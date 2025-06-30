Фингруппа ING сократит "излишек" менеджеров старшего звена

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нидерландская финансовая группа ING Groep NV сократит 230 рабочих мест в корпоративно-инвестиционном подразделении, причем преимущественно это коснется менеджеров старшего звена.

Как сообщила группа, под сокращение подпадут директора и управляющие директора подразделений, непосредственно взаимодействующих с клиентами. В банке "слишком много руководящих должностей", отмечается в сообщении.

Решение о сокращениях в подразделении ING объясняет "рыночными условиями", а также целью "ребалансировки штата" для обеспечения роста бизнеса. Планируется, что они будут распределены между его региональными офисами пропорционально.

Банк при этом продолжит нанимать сотрудников в тех сферах, где необходимо развивать "специализированные навыки". Он планирует увеличивать число молодых специалистов в своем штате.

С начала года капитализация ING выросла на 21,4%.