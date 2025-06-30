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Фильм F1 с Брэдом Питтом показал лучший дебют в прокате в истории Apple

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спортивная драма "F1" стала лидером североамериканского проката в минувшие выходные, заработав $55,6 млн, пишет MarketWatch.

В остальном мире фильм с участием Брэда Питта и Хавьера Бардема собрал еще $88,4 млн.

Это самый удачный первый уикенд для фильма, снятого компанией Apple. Она приобрела права на этот проект у продюсерской команды, которая сделала самый кассовый фильм 2022 года - "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick).

Ранее Apple выпускала успешные и высоко оцененные критиками фильмы, включая оскароносный "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA) и "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе, однако в ее фильмотеке отсутствовали так называемые "летние блокбастеры", отмечают аналитики. Бюджет "F1" оценивается примерно в $200 млн.

Кроме того, "F1" также показала самый успешный старт в прокате в карьере Брэда Питта, которого глава отдела дистрибуции фильмов в Apple Джеффри Голдштейн назвал "секретным ингредиентом" в рецепте успеха фильма.

Кино о гонках "Формулы-1" получило оценку "A" от зрителей на сайте CinemaScore и 97% положительных рецензий критиков на сайте RottenTomatoes.

Второе место в кинотеатрах США и Канады занял римейк мультфильма "Как приручить дракона" (How to Train Your Dragon), заработавший $19,4 млн. Это кино было лидером проката в предыдущие два уикенда, а его совокупные мировые сборы уже превысили $450 млн.

Неудачно стартовал фильм ужасов "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), сумев собрать всего $10,2 млн. Первая часть фильма про робота-убийцу, вышедшая в 2022 году, в свои первые выходные заработала $30,4 млн. Аналитики отмечают, что фильм обладает скромным бюджетом, всего $25 млн, и наверняка принесет студии Blumhouse Productions прибыль.

Apple США RottenTomatoes CinemaScore Брэд Питт
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