Кинотеатры США и Канады заработали рекордные $322 млн в минувшие выходные

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Продажи билетов в кинотеатры США и Канады на выходных, включая отмечаемый в понедельник День памяти (Memorial Day), достигли $322 млн, что является рекордным показателем для этого праздника, знаменующего начало летнего киносезона.

Лидером североамериканского проката стал римейк семейной комедии "Лило и Ститч", заработавший $145,5 млн с пятницы по воскресенье, пишет издание The Variety. С учетом понедельника аналитики оценивают совокупные сборы фильма в $183 млн.

Другая громкая премьера, "Миссия невыполнима: Финальная расплата", собрала $63 млн за три дня - это рекордный дебют в истории франшизы. Четырехдневный показатель оценивается экспертами в $77 млн. Еще $127 млн фильму принес прокат в остальном мире.

Восьмая часть шпионского боевика с Томом Крузом, как ожидается, станет последней в серии. Фильм называют одним из самых дорогих в истории - его бюджет оценивается в $400 млн. Для того, чтобы студия Paramount вышла в плюс, общемировые сборы фильма должны составить порядка $800 млн. Задача выглядит сложной, но выполнимой: фильм "Миссия невыполнима: Последствия" 2018 года заработал в общей сложности $791 млн.

"С учетом такого дебюта и отличных показателей за рубежом, "Финальная расплата" заработает много денег, - отметил Дэвид Гросс из консалтинговой компании Franchise Entertainment Research. - Однако затраты на фильм были огромными, и им повезет, если они окажутся безубыточными".