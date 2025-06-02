"Лило и Ститч" и "Миссия невыполнима" остались лидерами проката в Северной Америке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Семейная комедия "Лило и Ститч" (Lilo & Stitch) и шпионский боевик с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) сохранили первое и второе место по кассовым сборам в США и Канаде на прошлых выходных.

"Лило и Ститч" заработала за минувший уикенд $63 млн, "Финальная расплата" - $27,3 млн, по данным Comscore.

"Лило и Стич" теперь является вторым самым кассовым фильмом 2025 года - картина заработала $280,1 млн в домашнем прокате и $610,8 млн в мировом. Она уступает только фильму " Minecraft в кино" (A Minecraft Movie), мировые сборы которого приближаются к отметке $1 млрд.

Восьмая и последняя часть франшизы "Миссия невыполнима" просела в североамериканском прокате на 57% по сравнению с дебютным уикендом. Общие сборы на домашнем кинорынке теперь составляют $122,6 млн, общемировые - $353,8 млн. Для фильма с бюджетом около $400 млн совокупные сборы должны составлять порядка $800 млн, чтобы студия Paramount смогла выйти в плюс.

Кроме того, "Миссия невыполнима" добилась редкого для американского фильма успеха в Китае, возглавив местный прокат с показателем в $25,2 млн.

Самой успешной премьерой прошлого уикенда в США и Канаде стала картина "Каратэ-пацан: Легенды" (Karate Kid: Legends) с участием Джеки Чана - она заработала $21 млн.

Новый фильм режиссера Уэса Андерсона "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme) вышел в ограниченный прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и сумел собрать $270 тысяч. В следующие картина будет показываться в кинотеатрах по всей стране.