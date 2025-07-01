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Renault зафиксирует неденежный убыток в 9,5 млрд евро из-за смены метода учета доли в Nissan

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Французская Renault зафиксирует неденежные убытки в размере около 9,5 млрд евро в связи с изменением метода учета доли в японской Nissan, сообщила Renault.

Теперь пакет акций будет отражаться не по методу долевого участия, а как финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости в составе собственного капитала.

Таким образом, стоимость доли будет привязана к котировкам акций.

Расходы в связи с изменением метода учета будут отражены в отчете о финансовых результатах преимущественно в составе прочих операционных доходов и расходов по состоянию на 30 июня. На расчет дивидендов эти расходы не повлияют.

"Хотя это бухгалтерское изменение предполагает значительную корректировку финансовой отчетности Renault Group, оно не меняет стратегических и операционных обязательств между Renault Group и Nissan", - отмечает Renault.

Акции Nissan за последний год просели почти на 38% на фоне финансовых проблем компании. В следующем году у нее наступает срок выплаты долга примерно на 800 млрд иен ($5,6 млрд).

Nissan Renault Франция
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