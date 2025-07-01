Equinor вложит $1,3 млрд в рост добычи на Johan Sverdrup

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Equinor и ее партнеры инвестируют 13 млрд норвежских крон ($1,3 млрд) в третью фазу разработки месторождения Johan Sverdrup, сообщила компания.

Третья фаза предполагает добычу 755 тысяч баррелей нефтяного эквивалента - примерно одну треть текущей добычи нефти во всей Норвегии. Добыча, как ожидается, начнется в четвертом квартале 2027 года.

Месторождение находится в Северном море в 160 км от Ставангера, на глубине 110-120 м.

В 2024 году Johan Sverdrup установил рекорд добычи, получив 260 миллионов баррелей нефти, что является самым высоким годовым показателем добычи нефти на норвежском месторождении.

Equinor Energy является оператором проекта и владеет 42,63%, у Aker BP - 31,57%, Petoro - 17,36% и TotalEnergies - 8,44%.