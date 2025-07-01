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Brent остается в плюсе и торгуется у $66,87 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть несколько замедлился вечером во вторник, однако котировки по-прежнему остаются в "зеленой зоне" в ожидании решения ОПЕК+ и на фоне слабеющего доллара.

К 17:06 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,19%), до $66,87 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,28 (0,43%), до $65,39 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов порядка 0,3% и держится у минимумов с февраля 2022 года.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Как сообщают различные СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Если это случится, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

"Рынок опасается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами", - отметил Дэниэл Хайнс из ANZ.

Brent WTI ОПЕК
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