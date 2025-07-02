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Brent подорожала до $67,96 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в среду, участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение об увеличении добычи.

К 14:06 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,3%) до $67,96 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,86 (1,31%), до $66,31 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ, сообщило агентство Fars. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

"Рынок учитывает некоторую премию за геополитический риск в связи с решением Ирана по МАГАТЭ", - пишет аналитик UBS Джованни Стауново, добавляя, что перебои в поставках всё же маловероятны.

В ближайшие выходные состоится очередная встреча представителей стран ОПЕК+. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Аналитик Philip Nova Приянка Сачдева полагает, что очередное наращивание поставок нефти странами ОПЕК+ уже учтено в ценах и вряд ли застанет инвесторов врасплох.

Стауново отмечает, что, хотя все и говорят о перспективе увеличения предложения на рынке нефти, существенного роста пока не наблюдается.

Минэнерго США раскроет данные о динамике запасов нефти в стране позднее в среду. По оценке Американского института нефти (API), запасы за неделю выросла на 680 тысяч баррелей.

API Brent WTI МАГАТЭ Иран ОПЕК
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