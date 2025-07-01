Рынок акций РФ консолидировался у 2850п по индексу МосБиржи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также попытки нефти подрасти (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался около рубежа 2850 пунктов, лидировали в росте акции "Мечела" (+5% и +4,7% "префы") на новостях об оптимизации платежей по кредитам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2848,44 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1144,28 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составил 78,4181 руб. (-11,03 копейки).

Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили "Мечелу" оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать "тело" долга компания сможет с 2027 года, рассказала журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового собрания акционеров.

"Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025-2026 гг., начиная с 2027 года мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами", - сказала она.

Ранее "Мечел" сообщал, что в конце прошлого года договорился о переносе сроков погашения части основного долга (на сумму 35 млрд рублей) с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы.

Подорожали во вторник также акции ПАО "Южуралзолото" (+4,2%), ПАО "Полюс" (+2,3%), АФК "Система" (+2,2%), "НЛМК" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "ВК" (+1,1%), Сбербанка (+0,7% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-2,6%), "Татнефти" (-2,5%), "Аэрофлота" (-1,9%), ВТБ (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "ММК" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Роснефти" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,23 млрд рублей (из них 16,22 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,25 млрд рублей на акции "Газпрома").

Собрание акционеров ВТБ утвердило выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,8 млрд рублей, говорится в материалах банка. Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров возобновить выплату дивидендов. Размер выплат на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, а общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций - 137,4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке. Указ №436 под названием "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов" датирован 1 июля, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Для осуществления нерезидентами новых инвестиций будут открываться счета нового типа - "Ин". На этих счетах будут учитываться денежные средства - как в рублях, так и в валюте, а также акции, облигации (включая ОФЗ) и паи. Режим, вводимый указом, распространяется только на вложение денежных средств со счетов "Ин".

Рост рынка акций РФ с начала недели был подогрет нейтральной геополитической новостной повесткой и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле.

Как заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах "Летней школы" Банка России.

Мнение экспертов

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник немного приблизился к промежуточному сопротивлению 2860 пунктов. Надежды на геополитические подвижки и более решительное снижение ключевой ставки Центробанком продолжают формировать спрос в акциях. Дополнительную ликвидность на рынке может создавать реинвестирование инвесторами ранее полученных дивидендов.

Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на очередную волну ослабления доллара. При этом цены на нефть сдерживаются ожиданиями, что ОПЕК+ в конце этой недели примет решение о еще одном ускоренном возобновлении добычи.

Макростатистика дня дала поводы для оптимизма: производственный PMI Китая от Caixin оказался лучше ожиданий и вышел в зону роста (50,4 пункта); лучше прогнозных значений оказались аналогичные индексы в еврозоне и США. Число открытых вакансий на американском рынке труда в мае (JOLTS) заметно превысило прогноз аналитиков.

В среду в США станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне от ADP, в еврозоне - уровень безработицы в мае. Росстат вечером в среду представит отчет по недельным темпам потребительских цен. Важных корпоративных новостей на отечественном рынке не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 июля - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник перешел в режим ожидания значимых экономических и геополитических сигналов.

Акции ПАО "Полюс" и "Селигдара" (+0,7%) поддержало восстановление цен на золото от локальных минимумов. Котировки драгметалла в конце июня опускались ниже $3300 за унцию, а во вторник в условиях новых многолетних минимумов доллара и торговой неопределенности превысили $3350 за унцию (+1,4%). Бумаги "ВК" пытаются вернуться к повышению в ожидании презентации летом национального мессенджера, который планируется развивать на платформе компании MAX. Кроме того, инвесторы ждут возможных IPO "дочек" VK, таких как VK Tech, отметила аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник подросли, но остаются ниже района важных сопротивлений $68-69 за баррель перед возможным ускорением наращивания нефтедобычи ОПЕК+ в августе. В середине недели участники будут оценивать в том числе отчет Минэнерго США о запасах в стране, а во вторник обнадеживающий сигнал поступил со стороны данных о росте деловой активности в производстве Китая в июне.

Западные фондовые площадки во вторник находились в умеренно негативных настроениях, ожидая новых макроэкономических драйверов движения. Статистика продолжает сигнализировать о замедлении в производстве ряда крупнейших мировых экономик, что заставляет инвесторов сомневаться в их стабильности. Индексы МосБиржи и РТС остаются нацеленными на достижение июньских максимумов 2910 и 1158 пунктов соответственно на фоне смягчения тона представителей ЦБ РФ в отношении перспектив ключевой ставки, заключила Кожухова.

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александра Фетисова, рынок акций РФ удерживает достигнутые в начале недели уровни с сохраняющимися попытками индекса МосБиржи закрепиться выше отметки 2850 пунктов, с перспективой роста на краткосрочном горизонте до уровня выше 2950 пунктов.

Среди отраслевых индексов значимой позитивной динамикой отметились индекс металлов и добычи, где спрос инвесторов был в основном сфокусирован в акциях золотодобытчиков и черной металлургии, а также IT-сектор, где лидером роста без новостного повода стали акции "Группы Позитив" (+5,6%). По-прежнему главным фактором, который определяет настроения на рынке, остается фактор ожиданий более существенного, чем 1 п.п., шага по снижению ключевой ставки Банка России в июле. Очевидным бенефициаром такого смягчения станет банковский сектор. Кроме Сбера, спрос на акции которого поддерживается предстоящей выплатой дивидендов, можно выделить акции ПАО "Ренессанс Страхование". Инвестпортфель "Ренессанса" размером более 247 млрд руб. предполагает получение существенной положительной переоценки при значимом смягчении ДКП; кроме того, страховой рынок, несмотря на жесткие макроэкономические условия, сохраняет в 2025 году высокие темпы роста, отметил эксперт.

"В целом ожидаем продолжения текущей волны роста рынка как минимум до уровня 2950 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на вероятное ужесточение санкционной риторики Запада", - считает Фетисов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых фондовых рынках во вторник сохраняется смешанная динамика. После завершения II квартала с рекордными результатами для американских индексов инвесторы переключают внимание на ход торговых переговоров США с Китаем, Великобританией и Евросоюзом, а также на судьбу масштабного налогово-бюджетного пакета Дональда Трампа в Конгрессе США.

Рыночный оптимизм подпитывается свежими торговыми договоренностями США с Китаем и Великобританией, а также ожиданиями новых соглашений до "дедлайна" по тарифам 9 июля. Однако, по словам министра финансов США Скотта Бессента, если договоренности не будут достигнуты, отдельные страны могут столкнуться с резким повышением тарифных барьеров. В дополнение к этому на повестке остается обсуждение налогово-бюджетного законопроекта, который Республиканская партия стремится провести до Дня независимости США 4 июля.

В экономической повестке недели - заседания крупнейших центробанков, свежие данные по рынку труда США и статистика деловой активности. Важным событием станет совместное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла в Синтре (Португалия). Инвесторы продолжают проявлять осторожность из-за сохраняющихся торговых рисков и масштабной фискальной реформы в США, при этом сохраняется интерес к акциям технологических гигантов и золоту как к инструментам защиты от волатильности, констатирует аналитик.

Российский рынок акций демонстрирует нейтральную динамику, индекс МосБиржи топчется на рубеже 2850 пунктов. Давление на рынок продолжает оказывать неуверенная динамика нефтяного сектора, где высокий уровень запасов и слабый спрос в Европе и Азии сдерживают цены от уверенного роста, считает Магомедов.

С другой стороны, фактором поддержки выступают ожидания снижения ключевой ставки Банка России - предпосылки для снижения ставки более чем на 1 п.п. допустил и зампред ЦБ Заботкин, отметив, что решение будет зависеть от инфляционных данных. В среду рынок получит свежую статистику Росстата по инфляции, которая может определить дальнейшие шаги регулятора.

Индекс МосБиржи на дневном графике сохраняет потенциал дальнейшего роста, но в ближайшие дни основное внимание будет сосредоточено на тестировании области сопротивления 2880-2900 пунктов. Пробой этой зоны может привести к ускорению восходящего движения, заключил представитель "Финама".

Зарубежные рынки

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), но нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,1-1%, FTSE подрос на 0,3%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,3-1,1%).

Биржи Гонконга во вторник были закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

Японский индекс Nikkei 225 снизился впервые за шесть дней, негативное влияние на рынок оказали угрозы Трампа ввести новые импортные пошлины для Японии, которая не хочет импортировать американский рис. Это вызывает опасения, что страны не смогут достичь торгового соглашения в ближайшие дни.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным Trading Economics. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, который рассчитывает Caixin, в июне увеличился до 50,4 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49 пунктов. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены подросли в рамках коррекции после снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $67,12 за баррель (+0,6% и -0,1% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $65,59 за баррель (+0,8% и -0,6% в понедельник).

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

Основное внимание рынка теперь обращено на встречу ОПЕК+ 6 июля. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании в воскресенье возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

С апреля эта группа начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличивать добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.