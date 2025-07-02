Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по потребительскому спросу, в целом по деловой активности. По инвестиционному спросу для нас важны, например, производство стройматериалов, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы. В совокупности пока они сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности. Второе - индикаторы потребительского спроса. Тоже важны оперативные индикаторы. Это и данные контрольно-кассовой техники, продажи автомобилей, товаров длительного пользования, оценки предприятий спроса. И все они в совокупности сигнализируют об охлаждении потребительского спроса в целом, но в основном за счет продаж товаров, спрос на услуги остается высоким", - сказала Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Индикаторы по деловой активности в целом - это опросные индикаторы. У нас большая выборка, около 13 тыс. предприятий опрашиваем ежемесячно. Там есть и те, кто берет кредиты в банках, и те, кто не берет кредиты. Индекс бизнес-климата, он показывает пока нисходящую динамику, последние данные. Смотрим на генерацию электроэнергии, загрузку мощностей, объем платежей в нашей платежной системе. Все это важные индикаторы. Финансовые результаты компаний, анализируем кредитную аналитику банков, это тоже важно", - добавила она.

"Если вот эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы увидим, будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали", - сказала глава ЦБ.