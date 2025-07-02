Поиск

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по потребительскому спросу, в целом по деловой активности. По инвестиционному спросу для нас важны, например, производство стройматериалов, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы. В совокупности пока они сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности. Второе - индикаторы потребительского спроса. Тоже важны оперативные индикаторы. Это и данные контрольно-кассовой техники, продажи автомобилей, товаров длительного пользования, оценки предприятий спроса. И все они в совокупности сигнализируют об охлаждении потребительского спроса в целом, но в основном за счет продаж товаров, спрос на услуги остается высоким", - сказала Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Индикаторы по деловой активности в целом - это опросные индикаторы. У нас большая выборка, около 13 тыс. предприятий опрашиваем ежемесячно. Там есть и те, кто берет кредиты в банках, и те, кто не берет кредиты. Индекс бизнес-климата, он показывает пока нисходящую динамику, последние данные. Смотрим на генерацию электроэнергии, загрузку мощностей, объем платежей в нашей платежной системе. Все это важные индикаторы. Финансовые результаты компаний, анализируем кредитную аналитику банков, это тоже важно", - добавила она.

"Если вот эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы увидим, будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали", - сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России Финансовый конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Греф заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2024 в 5,27 рубля на акцию

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить за счет допдоходов независимых производителей

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });