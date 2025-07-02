У ЦБ нет оценок потенциального притока средств нерезидентов после выхода указа о гарантиях

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России не дает прогноза возможного притока средств на фондовый рынок после выхода указа о гарантиях для новых вложений нерезидентов, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Нет оценок", - сказал он.

Он отметил, что ЦБ не планирует вводить ограничения в рамках этого указа по объемам продаж бумаг и вывода средств. "Как сегодня вы, будучи российским резидентом, можете завести деньги на счет, купить акции, продать акции, с этого счета куда-нибудь перевести, примерно все то же самое будет в этой части, с особенностями всех международных соглашений, в которых мы участвуем. Нет никакой разницы - это будет нерезидент из дружественной или недружественной страны, режим будет одинаковым", - добавил Габуния.

Отвечая на вопрос, каких нерезидентов, по оценке ЦБ, этот указ поможет привлечь на российский рынок, он сказал: "Всех, кто захочет".

Президент Владимир Путин 1 июля подписал указ № 436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Его положения распространяются на инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций нерезидентов будут открываться специальные счета типа "Ин". На них будут учитываться денежные средства - как в рублях, так и в валюте, а также акции, облигации (включая ОФЗ) и паи. Гарантии действуют при покупке и продаже ценных бумаг через брокера на бирже, а также сделках с производными финансовыми инструментами, размещении в российских банках депозитов.

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, стало известно в декабре 2024 года. "Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что вопреки всему жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.