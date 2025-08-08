Росстат отметил рост оборота розничной торговли в июне на 1,2%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России в июне оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 1,2%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 1,9%.

Темпы роста показателя несколько замедлились: в мае он вырос на 1,8%.

По итогам II квартала 2025 года показатель увеличился на 1,6%, за I полугодие - на 2,1%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне стал больше на 1,2% в годовом выражении, в то время как в мае рост составлял 2,3%. Во втором квартале показатель вырос на 2%, в январе-июне - на 2,5%.

Оборот непродовольственной розницы в июне поднялся на 1,3% (+1,4% в мае), во II квартале - на 1,3%, в I полугодии - на 1,7%.

По итогам июня в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 49%, непродовольственных товаров - 51% (в июне 2024 года - 47,6% и 52,4% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне составил 4 трлн 987,3 млрд рублей, во II квартале - 14 трлн 810,2 млрд рублей, за январь-июнь - 28 трлн 880 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в июне, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,2%. Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля 2025 года предусматривает рост показателя на 6,6%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли поднялся на 7,2%.