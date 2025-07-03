"Коммерсантъ" сообщил о возможном повышении тарифов на передачу электроэнергии в 4 регионах

В правительстве обсуждают проведение этой индексации в августе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Одной из мер поддержки ПАО "Россети Сибирь" может быть дополнительное повышение тарифов в четырех регионах Сибири, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет об индексации тарифа на дополнительные "15 процентных пунктов в Забайкалье, Хакасии, Бурятии и Красноярском крае".

Индексация может затронуть только промышленников, а повышение намечено на 1 августа, мера обсуждается в правительстве, однако "не все главы регионов согласны с этой мерой".

Индексация тарифа на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей с 1 июля уже составила 11,6%.

Ранее сообщалось, что "Россети" предлагали создать единую тарифную зону в Сибири и передать полномочия по установлению здесь тарифов на федеральный уровень для решения проблемы накопления долгов местной дочки.

ПАО "Россети Сибирь" (ранее - ПАО "МРСК Сибири") создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.