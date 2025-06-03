"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - "Россети" видит необходимость дополнительного роста тарифов для решения задач технологической независимости до 2030 года, сообщил на ЦИПР-2025 глава компании Андрей Рюмин.

"У нас единственный источник инвестирования - это тариф, нам другие источники пока для решения данных вопросов не доступны. Вот если говорить о тех выполнениях директив, которые есть на экране (в этот момент демонстрировался слайд презентации Рюмина о технологической независимости электроэнергетики - ИФ), мероприятиях, которые мы должны сделать, нам необходимы 300 млрд рублей к 2030 году", - сообщил он.

По словам Рюмина, сейчас "в тарифных источниках есть около 30% этих денег". "Остальное, конечно, потребует дополнительного роста тарифов - помимо того, который сейчас закладывается Минэкономразвития", - заключил он.

В сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы предполагалось увеличение тарифа на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей в следующем году на уровне 9,8%, по единой энергосети ("тариф ФСК" - ИФ) - на 12,1%.

В 2027 году тарифы сетей могут вырасти на 6,3%, ЕНЭС - на 9,3%. В 2028 году речь может идти об увеличении на 4,2% и 4,3%, соответственно.

Прежняя версия прогноза от осени прошлого года предполагала в 2026 году рост тарифа сетей на 6,3% (9,8% в актуальной версии прогноза), ЕНЭС - на 8,5% (12,1% в актуальной версии). Прежний прогноз на 2027 год предполагал увеличение тарифа сетей на 4,1% (теперь - 6,3%), ЕНЭС - на 7% (теперь - 9,3%).

В актуальном прогнозе пояснялось, что изменение тарифов в 2026 и 2027 годах связано с "корректировкой прогнозного уровня инфляции (на 2025 год его повысили до 7,6% с 4,5% - ИФ) и увеличением темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей".

Тарифы в электроэнергетике индексируются с 1 июля. В этом году тариф сетей с июля увеличится на 11,6%, а тариф ЕНЭС вырастет на 11,5% (при этом показатель индексации тарифа на передачу по ЕНЭС не учитывает надбавку на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, действующую последний год и составляющую 2,5%, то есть фактически речь может идти о еще большем росте "тарифа ФСК" в этом году - на 14%).