Лукашенко отметил сокращение экспорта в Россию белорусских машин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Экспорт продукции белорусского машиностроения на российский рынок с начала года сократился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с главами белорусских дипмиссий. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"С января по май экспорт товаров в Россию просел на $320 млн по продукции машиностроения (легковые машины, тракторы, комбайны)", - сказал он.

По его словам, одной из приоритетных задач для белорусского правительства должен стать "запуск, наконец-то, единой промышленной политики, которая у нас пока только на бумаге, - с допуском к конкурсам по продаже техники и координацией по дублирующим производствам".

Также в числе приоритетов президент назвал развитие новых для Белоруссии сегментов экономики, включая авиа- и судостроение, атомную энергетику и космическую промышленность, а также развитие мультибрендовых и сервисных центров, белорусских торговых домов в регионах России. "В итоге свою долю на российском рынке мы не отдаем и жестко защищаем, где можем, - увеличиваем продажи и закрепляемся за счет кооперации и высокого сервиса", - подчеркнул Лукашенко.

"Но, если рынок "схлопывается", если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты (например, "Ростсельмаш", Ярославский моторный завод), мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки. И не дадим ни одному из наших предприятий "пережидать", пока спрос снова не оживится. Нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда. Есть у кого учиться - учитесь у китайцев", - отметил он.

По его данным, доля России в белорусском экспорте достигла 65%. "В 2022-2024 годах мы смогли переориентировать на российский рынок существенные объемы поставок, нарастить производство и продажи там, где это было нужно россиянам. В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс $10 млрд", - отметил Лукашенко.

"Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается. Под видом импортозамещения туда проникают товары из третьих стран без всякой локализации, вытесняя нашу продукцию. Так быть не должно, мы не для этого создаем Союзное государство", - подчеркнул белорусский лидер.