Нерезиденты не смогут использовать ID-карты вместо паспортов для открытия банковских счетов

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нерезиденты не смогут использовать ID-карты, выданные иностранными государствами и не являющиеся национальными паспортами, в качестве документов, удостоверяющих личность. Такое предложение содержится в проекте указания ЦБ РФ, опубликованного на сайте регулятора.

Инициатива предлагается "для минимизации риска вовлечения иностранных граждан в незаконные финансовые операции", сказано в проекте.

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что нерезиденты составляют около трети всех дропов (клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту для "отмывания" похищенных денег). "У банков практически нет инструментов проверить подлинность документов, которые представляются нерезидентами, а я напомню, что порядка 30% всех дропов - это именно нерезиденты. И увеличение использования карт нерезов, вот в виде карт дропов, мы, в общем-то, наблюдаем", - говорил Шабля.

По его словам, стоимость поддельных ID-карт некоторых государств на черном рынке составляет около 8-10 тыс. рублей. Поддельные паспорта стоят намного дороже. Поэтому вносимые проектом изменения усложнят дропперам процесс открытия счетов в российских банках.

Проект также устанавливает порядок идентификации банками клиентов при пополнении банковского счета наличными с использованием сервиса "cash-in в Системе быстрых платежей" кредитной организации, принимающей наличные денежные средства. Сервис позволяет вносить наличные на счет физлица, открытый в одном банке, в устройствах самообслуживания (например, банкоматах) другого банка с использованием QR-кода, формируемого в рамках СБП.

Согласно проекту, идентификация такого клиента будет проводиться банком, принимающим деньги, в форме его аутентификации с использованием программного обеспечения, предоставленного клиенту кредитной организацией, в которой ему открыт банковский счет, и применяемого в целях осуществления перевода денежных средств.

Как сообщалось, для борьбы с дропами обсуждается ограничение количества карт, которыми может владеть одно физическое лицо. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что "обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт". По ее словам, можно установить лимит в одном банке - до 5 карт, а в нескольких - до 20.