В Центробанке заявили о необходимости нормативного регулирования рынка IPO

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок первичных публичных размещений не сможет обойтись без нормативного регулирования: внедрение с его помощью лучших практик IPO даст дополнительные гарантии инвесторам, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Два последних года показали, что далеко не лучшие практики используются при выходе компаний на IPO. Мы много с вами это обсуждали. Это и вопрос аллокации, и вопрос локапов, и вопрос поддержания стоимости, маркет-мейкерские операции, и вообще роль андеррайтеров. ЦБ выпускал целый специальный доклад по данному направлению, проходили большие дискуссии. Я очень надеюсь, что, наверное, на следующей неделе мы сделаем все, чтобы опубликовать отчет по данному докладу после всех публичных дискуссий с участниками рынка. Но, наверное, общий вывод будет следующий: нам и в этой области без нормативного регулирования не обойтись", - сказал Чистюхин, выступая на сессии Финансового конгресса Банка России.

Механизмы саморегулирования и самоограничения работают не очень хорошо, посетовал он. "IPO за два года, 2023-2024, по количеству было достаточно, а вот наилучших практик было немного. И, наверное, нужно эти наилучшие практики создать. И они дадут дополнительные гарантии, в первую очередь инвесторам, что то, что они покупают - это как минимум на момент покупки проверено, оценено необходимым способом, и еще кто-то несет за это ответственность", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

"Принципиально, какие вопросы нами ставятся. Первый вопрос. Это вопрос адекватной оценки стоимости той компании, которая выходит на IPO. Нам представляется, что для того, чтобы компания претендовала на попадание в разные котировальные списки, должны быть привлечены внешние оценщики. И эта оценка должна раскрыться для того, чтобы инвесторы лучшим образом понимали, сколько компания стоит, каковы принципы оценки, из чего оценщики исходили", - пояснил Чистюхин журналистам в кулуарах конгресса.

"Второй важный момент связан с тем, что нам нужно понять, насколько компания предоставляет в проспекте эмиссии, в иных документах достоверную и актуальную информацию. Здесь, нам кажется, можно повышать роль финансового консультанта, а может быть, и самих андеррайтеров для того, чтобы подтверждать такого рода достоверность. Потому что на проспектах ставится подпись, может быть поставлена подпись, которая будет подтверждением. Да, конечно, это сложный вопрос - какая ответственность, но я уверен, что в диалоге с рынком мы этот вопрос сумеем дорешать", - отметил Чистюхин.

Еще один важный момент, по его словам, связан с оценкой того, каким образом закреплять все те обязательства, которые на себя принимают и эмитент, и андеррайтеры для выхода на IPO.

"Это соблюдение принципа аллокации. Раскрытие информации о том, как будут распределяться акции между потенциальными акционерами. Это описание обязательств по lock-up, то есть непродаже бумаг ключевыми инвесторами в течение определенного периода времени. Какая ответственность за это наступает", - перечислил Чистюхин.

Все эти вопросы, если они правильным образом будут представлены потенциальному инвестору, помогут ему принять наилучшие решения, считает первый зампред ЦБ.

ЦБ в январе этого года опубликовал для общественных обсуждений доклад "Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций", где предложил ряд мер регулирования рынка IPO. Доклад активно обсуждался участниками рынка. В частности, НАУФОР опубликовала к нему целый ряд замечаний. Из опубликованных комментариев ассоциации следовало, что она, в частности, не поддерживает предложения ЦБ о введении обязательного раскрытия прогнозных значений в проспекте IPO, а также о наличии не менее двух независимых аналитических отчетов при выходе эмитентов на рынок акционерного капитала.

Также НАУФОР возражала против предложения "установить солидарную или субсидиарную ответственность организатора размещения наряду с эмитентом акций за содержание проспекта". Такая мера, по мнению ассоциации, в итоге приведет к тому, что брокеры будут просто отказываться от участия в сделках.