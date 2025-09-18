В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новый инструмент пока понятен не всем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Идея субсидирования выхода компаний на рынок акционерного капитала "застряла" на этапе межведомственных согласований – пока не всем министерствам понятен предложенный инструмент, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Инициатива через субсидирование долевого финансирования сделать для эмитентов выход на IPO и SPO не менее привлекательным, чем банковское кредитование, принадлежит ЦБ. Она была поддержана Минфином. Еще весной Чистюхин говорил, что оформление этой инициативы находится на финишной прямой, но к сентябрю этого так и не произошло.

Проблема возникла на этапе межведомственных согласований, рассказал Чистюхин в четверг, выступая на Московском финансовом форуме.

"Вы знаете, что обсуждалось разное количество предложений, самое простое, базовое – это распространить субсидии, которые сегодня распространяются на кредитование, на долевое финансирование. И Минфин проделал очень большую работу в этом направлении. Но до сих пор идут межведомственные согласования, мы знаем, что это для ряда министерств, ведомств не простой вопрос. Не получается убедить окончательно. И как такового готового решения нет", - сказал первый зампред ЦБ.

В кулуарах форума Чистюхин уточнил журналистам, что надеется на то, что инициатива все же будет согласована. "На сегодняшний день есть привычный, понятный инструмент кредитного субсидирования, субсидирования процентных ставок по кредитам. Когда предлагается новый инструмент, при том, что он вроде бы никоим образом не ухудшает предыдущий, тем не менее, есть опасения, что это каким-то образом нарушит сложившийся баланс интересов. Я думаю, что главная проблематика находится в том, что предлагается новый инструментарий, который пока не до конца понятен, в том числе представителям ряда министерств и ведомств", - пояснил он.

В ходе выступления на форуме Чистюхин напомнил и об инициативах ЦБ по налоговым льготам для эмитентов, выходящих на рынок акционерного капитала. Диалог с Минфином по этому вопросу продолжается, отметил он.

Вместе с субсидированием долевого финансирования "это были бы важные шаги для того, чтобы двигать эмитентов на рынок капитала, для того, чтобы они размещали свои акции, даже не уступая никаких значимых долей", полагает Чистюхин. Free float может быть и относительно небольшим: "мы считаем, что порядка 10-15% выхода на публичный рынок капитала – это уже были бы достаточно хорошие показатели", подытожил первый зампред ЦБ.