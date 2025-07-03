Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Для наполнения фонда предлагается ввести с перевозчиков нефти дополнительный сбор

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предполагающий создание национального фонда обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, который будет формироваться за счет вводимых аварийно-спасательных сборов.

Проект опубликован на федеральном портале regulation.gov.ru.

Также фонд будет пополняться за счет доходов от управления денежными средствами и иным имуществом, приобретенным за счет денежных средств нацфонда, а также иных доходов.

Предполагается, что аварийно-спасательный сбор будет уплачиваться перевозчиком нефти и (или) нефтепродуктов, транспортируемых наливом на танкерах. Сбор будет взыматься однократно на основе разработанного маршрута плавания в случае захода/выхода танкера в/из морского порта в России, прохода акватории морского порта в России транзитом и (или) прохода Северного морского пути.