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Режим ЧС введен в Ижевске из-за разлива нефтепродуктов на реке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов произошел на реке в Ижевске, объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртии в пятницу.

"С 27 июня на территории города Ижевска по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового", - говорится в сообщении.

Специалисты управления гражданской защиты Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии исследовали пробы воды в нескольких местах.

Мэрия Ижевска сообщает, что площадь разлива нефтепродуктов на реке составляет 640 кв. м.

Установлено боновое заграждение рядом с запрудой, где находится маслянистое пятно. Такое же сооружение планируется оборудовать выше по течению, чтобы определить место выпуска нефтепродуктов в реку.

"В ближайшие две недели необходимо установить причину загрязнения реки, принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов - откачка маслянистого пятна с поверхности реки, обследование и очистка дна и береговой линии", - говорится в сообщении.

Ижевск Удмуртия МЧС РФ
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