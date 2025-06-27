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Спасатели ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы устранили последствия разлива нефтепродуктов, которое произошло во время бункеровочной операции с танкера в акватории морского порта Новороссийска, сообщает пресс-служба Росморречфлота в пятницу.

"Загрязнение акватории произошло во время бункеровочной операции с танкера Honrise. В район загрязнения немедленно были направлены спасатели, которые после оценки ситуации оперативно развернули боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов, и приступили к ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, завершив сбор основного объема нефтепродуктов, специалисты провели доочистку акватории, используя биосорбент для устранения остаточных пятен, которые невозможно было удалить механическим способом.

Последствия аварии были полностью устранены в максимально короткие сроки, что позволило минимизировать ущерб морской среде и обеспечить безопасность судоходства в порту, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 19 июня в 23:57 по московскому времени при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов в морском порту Новороссийска.

Новороссийск Росморречфлот
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