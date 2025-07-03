Ожидания снижения ставки ФРС в июле резко упали на сильных данных по рынку труда

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сильные данные по рынку труда США заставили трейдеров пересмотреть прогнозы о возможности снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в июле.

Сейчас вероятность уменьшения ставки американским ЦБ 29-30 июля оценивается рынком менее чем в 7% против 24% накануне, по данным FedWatch.

ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4% с декабря 2024 года.

Шансы на то, что ставка будет опущена три или более раза (по 25 б.п.) в этом году, теперь оцениваются трейдерами в 30% против 56% в среду. Вероятность того, что Федрезерв уменьшит ставку не более одного раза в этом году, оценивается рынком в 25% против 9% ранее, отмечает The Wall Street Journal.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч, безработица снизилась до 4,1% с майских 4,2%, сообщило 3 июля Министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тысяч и повышение безработицы до 4,3%, по данным Trading Economics.

"Главным вопросом был уровень безработицы, - отмечает аналитик AmeriVet Securities Грегори Фаранелло. - Возможность снижения ставки в июле теперь отпадает, и ФРС может взять паузу на лето".

По словам эксперта, ситуация на рынке труда могла бы подтолкнуть американский ЦБ к действиям, однако нынешняя ситуация на нем дает регулятору возможность сохранять выжидательную позицию.

Доллар США усилил рост в парах с евро и иеной после публикации статистики по рынку труда. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.

Пара евро/доллар по данным на 17:05 по Москве в четверг торгуется на уровне $1,1771 по сравнению с $1,1802 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к иене поднялся до 144,9 иены с 143,66 иены накануне.

Доходность двухлетних US Treasuries поднялась в ходе торгов на 9 б.п., достигнув 3,89%, десятилетних бумаг - на 6 б.п., до 4,35%.