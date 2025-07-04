Альфа-банк призвал регуляторов решить проблему арбитража с "дочками" маркетплейсов в части скидок

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обсуждение проблемы регуляторного арбитража между классическими банками и банковскими "дочками" маркетплейсов стало одной из сквозных тем Финансового конгресса ЦБ и продолжилось в его третий, последний день.

Вслед за Сбербанком к теме обратился Альфа-банк: директор по маркетингу кредитной организации Алексей Гиязов призвал регуляторов обратить внимание на арбитраж между банками и маркетплейсами в части скидок на платформах.

Сейчас у трех крупных игроков в сегменте онлайн-торговли, таких как Wildberries, Ozon, "Яндекс", есть дочерние кредитные организации. Крупные банки не раз отмечали, что скидки на товары, которые маркетплейсы предоставляют за оплату покупок их картами или электронными кошельками, нарушают конкуренцию, так как дают моментальную выгоду. У банков, не входящих в экосистемы маркетплейсов, такой возможности нет, они могут давать клиентам только отложенный кэшбэк за покупки.

"Говорят, ну вот вы давайте отложенный кэшбэк. А отложенный кэшбэк работает, мы оценили, в шесть раз хуже. Потому что моментальная выгода прямо сейчас (лучше - ИФ) в сравнении с тем, что когда-то там тебе придет потом", - сказал Гиязов.

"В общем у нас очень большая просьба, что называется, выровнять, либо нам разрешить также давать эту скидку, либо им запретить. Иначе происходит регуляторный арбитраж, мы даже как-то о нем говорили. В общем, это немного неравные условия", - добавил он.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сказала, что вопрос изучается Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"Это вопрос, наверное, ценообразования. Это немного не к нашему регулированию относится. На самом деле, насколько я знаю, Федеральная антимонопольная служба занималась этими вопросами", - сказала Бакина журналистам в кулуарах конгресса.

ФАС в конце мая сообщала, что подробно изучает практику ведущих компаний интернет-торговли по предоставлению скидок за счет собственных средств на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский говорил о конкуренции с "дочками" маркетплейсов еще на ПМЭФ-2024. "Мы провели исследование, 83% клиентов хотят идти в Ozon банк потому, что там скидка - чистой воды ценовая дискриминация", - заявлял глава Верхошинский. Позднее о том, что нужно выровнять конкуренцию также заявляли Сбербанк и глава ВТБ Андрей Костин.

В ходе сессии Финансового конгресса 3 июля на проблему регуляторного арбитража между банками и "дочками" маркетплейсов обратил внимание зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он не поднимал проблему скидок, но отметил обход экосистемами регулирования во время выдачи кредитов. В этой части ЦБ Сбер поддержал и сказал, что выравнивание условий находится в его обозримой ближайшей повестке.