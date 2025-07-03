Минфин РФ зарегистрировал два допвыпуска "классики" ОФЗ по 250 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал два дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объемом 250 млрд рублей каждый, следует из приказов министерства, опубликованных на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 9 июля. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года.

На аукционах будут предлагаться облигации дополнительных выпусков ОФЗ-ПД 26245 и ОФЗ-ПД 26246. Дата погашения бумаг - 26 сентября 2035 года и 12 марта 2036 года соответственно. Ставки купонного дохода выпусков составляют 12% годовых. Купонный доход по оставшимся купонным периодам составит 59,84 рубля.

Выпуск ОФЗ-ПД 26245 на 500 млрд рублей и выпуск ОФЗ-ПД 26246 на 700 млрд рублей были зарегистрированы в мае 2024 года.