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Минфин 9 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26248 и 26249

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 9 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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