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Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Темп выхода новых брендов на российский рынок ритейла сократился более чем вдвое за год, сообщили в Nikoliers.

"За первые шесть месяцев года в России появилось 20 новых брендов - 8 иностранных и 12 отечественных. Для сравнения, в I полугодии 2024 года объявили об открытии своих площадей в ТЦ или в составе стрит-ритейла 35 новых игроков - 19 иностранных и 16 российских", - говорится в исследовании.

В 2025 году около 37% открытий от общего числа иностранных брендов пришлось на Италию, еще 25% на Турцию, 12% на Китай, на Белоруссию - 13% и столько же на Казахстан. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года в лидерах был Китай с показателем 26%, Турция, Южная Корея и Италия имели равную долю по 16%, далее шла Германия - 11%. По 5% рынка приходилось на каждую из следующих стран: Узбекистан, Армению и Испанию.

По прогнозам аналитиков Nikoliers, в 2025 году в России могут дебютировать порядка 51 бренда (24 иностранных и 27 отечественных). В 2024 году вышли на российский рынок 73 бренда (38 российских и 35 иностранных). Замедление темпов появления новых игроков - естественный процесс после активного развития в 2023-2024 гг., когда как российские, так и иностранные бренды активно занимали площади ушедших международных игроков. Доля российских брендов в структуре арендаторов крупноформатных объектов за последние четыре года увеличилась с 57% до 76%. Среди других факторов снижения числа выхода новых брендов - низкий уровень вакансии и нехватка качественных площадей для развития бизнеса на фоне сдержанных темпов девелопмента новых торговых центров. Такая ситуация с дефицитом свободных площадей может сохраниться на российском рынке до 2027 года.

Nikoliers Италия Турция Китай
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