Brent подешевела до $68,19 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в пятницу.

К 14:33 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,89%), до $68,19 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,56 (0,84%), до $66,44 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая пройдет в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии прекращения на следующей неделе действия паузы на объявленные в апреле "зеркальные" пошлины Вашингтона.

Участники рынка также продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тысяч. По пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тысячи, а не на 139 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое могло бы стимулировать спрос на энергоносители.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.