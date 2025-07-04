Нефть продолжает слабо дешеветь, Brent торгуется у $68,68 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени опустилась на $0,12 (0,17%), до $68,68 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,31 (0,4%), до $68,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 2 цента, до $66,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,45 (0,6%), до $67 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда.

Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезервом.

Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах. Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.