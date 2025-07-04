Brent остается в минусе и торгуется у $68,39 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе вечером в пятницу.

К 18:02 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,6%), до $68,39 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,69%), до $66,54 за баррель.

Основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии ожидаемого вступления в силу объявленных в апреле "зеркальных" пошлин Вашингтона.

Президент Дональд Трамп объявил, что 4 июля его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. В некоторых случаях сборы будут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

Кроме того, опубликованные накануне сильные данные по рынку труда США уменьшают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое могло бы стимулировать спрос на энергоносители.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.