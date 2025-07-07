Банк России предложил расширить инвестиционные возможности розничных ПИФов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк России в рамках развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) хочет обсудить с профучастниками ряд инициатив, в том числе допускающих инвестиции в неторгуемые на бирже ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), расширение использования "плеча" и переход на режим операций "Т+0".

ЦБ проанализировал накопленную правоприменительную практику, международный опыт, а также инициативы участников рынка, говорится в докладе для общественных обсуждений "Перспективы направления развития регулирования розничных ПИФ".

Так, регулятор считает возможным разрешить инвестировать средства в неторгуемые акции и облигации российских эмитентов, а также в инвестиционные паи интервальных и закрытых ПИФов, предназначенные для неквалифицированных инвесторов. "При этом, поскольку неторгуемые ценные бумаги являются, как правило, более рискованными и неликвидными, в целях ограничения рисков владельцев инвестиционных паев предлагается установить лимит в отношении неторгуемых ценных бумаг в размере 10% для открытых, биржевых и интервальных ПИФ, 20% для закрытых ПИФ рыночных финансовых инструментов", - отмечает ЦБ.

Также планируется постепенно расширять возможности инвестирования розничных ПИФов в ЦФА. "Для этого потребуется создать правовую базу, а также разработать порядок обособления и хранения таких активов. Но начать инвестировать в них розничные фонды смогут не сразу, а со временем", - уточняет ЦБ.

Банк России настороженно относится к идее увеличения размера финансового рычага в ПИФах, но готов обсудить новые механизмы регулирования. "Целесообразность такой доработки требует отдельного обсуждения с участниками рынка с учетом затрат на такую доработку, дополнительной регуляторной нагрузки на управляющие компании ПИФ и потенциальной востребованности ПИФ с финансовым рычагом", - говорится в докладе.

Также всесторонней оценки требует идея создания фонда фондов, считает ЦБ. Сейчас в России управляющая компания не может приобретать инвестиционные паи одного ПИФа под ее управлением в состав активов другого ПИФа под ее же управлением. Однако в международной практике есть структуры мастер-фидер фондов - так называют центральный фонд, состоящий из активов, собранных от других фондов под его управлением. Регулятор предлагает обсудить перспективы использования таких структур в России.

ЦБ хочет обсудить и совершенствование лимитов концентрации для ПИФов. Установленные в настоящее время, по мнению регулятора, не в полной мере учитывают отдельные риски.

Кроме того, в докладе рассматриваются предложения по ускорению операций с паями. Сейчас процедуры выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытых ПИФов, как правило, проходят в срок от 1 до 4 рабочих дней с момента предоставления клиентом всех необходимых документов и проведения оплаты. Предлагается рассмотреть возможность сокращения этого срока, чтобы операции совершались в режиме "Т+0".

Замечания и предложения по докладу принимаются до 1 сентября.