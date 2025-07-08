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Резервный банк Австралии неожиданно сохранил базовую ставку на 3,85%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) 7 июля сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов.

Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

После заседания RBA заявил, что прогноз инфляционных рисков стал более сбалансированным, а рынок труда находится в хорошем состоянии. При этом регулятор по-прежнему обеспокоен перспективами экономики на фоне неопределенности вокруг совокупного спроса и предложения.

Руководство австралийского ЦБ будет ждать дополнительных данных для подтверждения движения инфляции к тому, чтобы устойчиво вернуться к целевым 2,5%.

При этом денежно-кредитная политика по-прежнему благоприятна для решительного ответа в случае значительных последствий мировых событий для экономической активности и инфляции в Австралии, говорится в заявлении.

Регулятор подчеркнул, что продолжит внимательно следить за поступающими данными, изменением оценок риска, глобальной конъюнктурой, финансовыми условиями, трендами внутреннего спроса, а также перспективами инфляции и рынка труда.

Австралия RBA
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