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Австралия с ноября перейдет к ежемесячной публикации данных о потребительских ценах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Австралийское бюро статистики перейдет к ежемесячной публикации полных данных об изменении потребительских цен. Это приведет Австралию в соответствие со всеми странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением одной, пишет Sydney Morning Herald.

Первый ежемесячный отчет за октябрь будет опубликован 26 ноября. Более подробная официальная информация об изменениях в расчете индекса потребительских цен (CPI), как ожидается, будет обнародована 23 июля.

В настоящее время Австралия публикует лишь частичный ежемесячный индекс CPI, основанный на ограниченном наборе товаров и услуг, что делает его подверженным пересмотру и менее эффективным для отражения основных тенденций. Полный отчет публикуется ежеквартально, следующий намечен на 30 июля.

Резервный банк Австралии часто ссылался на отсутствие своевременных данных об инфляции как на проблему для принятия решений о корректировке денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Мишель Буллок ранее в этом месяце говорила, что текущий показатель "слишком волатильный и не совсем отражает реальную ситуацию с инфляцией".

Австралия ОЭСР Мишель Буллок Резервный банк Австралии
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