Рубль подешевел к юаню на "Мосбирже" на новостях о санкциях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню в ожидании новостей на тему санкций.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,25 копейки, до 10,8775 рубля. При этом юань оказался на 1,78 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль проведет торговую сессию в среду в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Не ожидаем на старте торгов в среду существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление, - пишет эксперт в обзоре. - Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне $70 за баррель. В результате, на наш взгляд, пара юань/рубль в среду продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань".

Президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта о новых санкциях против России. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал он на заседании кабинета министров и добавил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Роджер Маршалл настаивают на принятии законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает NBC News. По их словам, документ должен быть вынесен на голосование "очень скоро".

Авторы законопроекта подчеркивают, что сенаторам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что, возможно, поддержит законопроект о санкциях в отношении России.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, а днем ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,1%, до $70,07 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,13%, до $68,24 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня после того, как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики США будет опубликован позднее в среду, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.