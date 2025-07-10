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Отмену роуминга в ЕАЭС перенесли на 2028 год

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Справедливые тарифы на роуминг в Евразийском экономическом союзе планируют установить с 1 января 2028 года, сообщили агентству "БелТА" в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"8 июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года", - говорится в сообщении.

Отмену роуминга - то есть, внедрение справедливых тарифов на услуги связи в роуминге, - поддерживают все страны ЕАЭС.

Ранее планировалось внедрить такие тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году.

"Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического (фродового) трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - разъяснили в ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК
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