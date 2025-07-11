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Темпы роста кредитов компаниям в июне были сопоставимы с уровнем мая

Динамика кредитов физлицам была околонулевой

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в июне, по предварительным данным, были сопоставимы с уровнем мая, розничный портфель показал околонулевую динамику, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

ЦБ отмечает, что наращивание корпоративного кредитования в мае по-прежнему было умеренным. За месяц требования к организациям увеличились на 0,8% против роста на 1,3% в апреле (с устранением сезонного фактора рост за месяц также снизился), в годовом выражении рост замедлился на 1,5 п.п. до 14,2%. Замедлению роста требований способствовала умеренная динамка рублевых заимствований из-за жестких денежно-кредитных условий. В мае сохранился и положительный темп роста валютных требований, однако он был значительно ниже апрельского. По оперативным данным, в июне прирост требований к организациям остался на умеренном уровне, сопоставимом с майским.

Активность в розничном сегменте кредитного рынка в мае оставалась слабой под влиянием жестких денежно-кредитных условий, хотя и несколько оживилась: прирост за месяц составил 0,4% после 0,1% в апреле (для показателя с исключением сезонных колебаний восстановление динамики по сравнению с апрелем было менее заметным). Годовой рост требований продолжил замедляться, снизившись на 1,4 п.п., до 2,6%. Изменение портфеля неипотечных кредитов в мае было нулевым после 6 месяцев сокращения. Такой динамике задолженности способствовал сегмент кредитных карт. При этом с исключением сезонных колебаний изменение портфеля неипотечных кредитов за месяц по-прежнему было отрицательным. Активность в ипотечном сегменте была сопоставима с апрельской, а в терминах сезонно скорректированных приростов - незначительно выше. По оперативным данным, в июне прирост требований к населению был вновь околонулевым.

Приток рублевых средств населения в банки замедлился: по итогам мая рублевые средства населения на вкладах выросли на 0,4% после 2,7% в апреле. Это обеспечено в том числе переносом на апрель социальных выплат за май, а также более высокими тратами населения в период майских праздников. Динамика портфеля рублевых депозитов населения, скорректированная на сезонные колебания, также свидетельствует о замедлении роста.

На фоне возросшей склонности населения к сбережениям в мае месячный прирост был полностью обеспечен увеличением средств на срочных вкладах, ставки по которым оставались сравнительно привлекательными. Изменение сбережений населения в валюте было незначительным: за май валютный депозитный портфель населения вырос на 0,5% после 1,5% в апреле. По предварительным данным, в июне прирост рублевых средств населения на вкладах был выше майского значения.

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