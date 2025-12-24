В России в ноябре рост корпоративного кредитования замедлился до 2%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Кредитование компаний в ноябре замедлилось до 2% с 2,6% в октябре, сообщил Банк России.

Рублевые корпоративные кредиты выросли на 1,7 трлн рублей, кредиты в валюте - на 0,2 трлн рублей главным образом за счет компаний-экспортеров.

Примерно на треть корпоративный портфель увеличился за счет кредитов крупным государственным и торговым компаниям, а остальной прирост был равномерно распределен по отраслям, говорится в обзоре ЦБ.

"Быстрые темпы роста кредитования преимущественно связаны с постепенным оживлением экономической активности, в том числе на фоне смягчения денежно-кредитной политики", - отмечает регулятор.

Вложения в корпоративные облигации, в основном в новые выпуски технологических и финансовых компаний, увеличились на 0,1 трлн рублей.

Если рассматривать прирост требований к компаниям в годовом выражении, то он немного ускорился (до 10,6% с 10,1% в октябре). При этом в 2024 году пиковые значения по этому показателю составляли около 22%, а месячные темпы доходили до 2,7%.