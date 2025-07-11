Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду до 46 млн т

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июльском обзоре, опубликованном в пятницу, увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2025/2026 сельхозгоду (начинается 1 июля 2025 года) до 46 млн тонн.

В июньском обзоре объем экспорта оценивался в 45 млн тонн.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС понижена до 32,5 млн тонн с 34,5 млн тонн в июне.

Прогноз сбора пшеницы в РФ был повышен до 83,5 млн тонн с 83 млн тонн в июне. Сбор фуражного зерна оценивается в 37,43 млн тонн (в июне - 37,73 млн тонн), его экспорта - в 7,58 млн тонн.

Урожай кукурузы в новом сельхозгоду Минсельхоз США оценивает в 15 млн тонн, ее экспорта - в 3,6 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сезоне составляет 808,55 млн тонн против 808,59 млн тонн по июньской оценке, фуражного зерна - 1 млрд 547,08 млн тонн против 1 млрд 550,7 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 263,66 млн тонн против 1 млрд 265,98 млн тонн соответственно.