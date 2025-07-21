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Экспорт пшеницы из России в Китай в I полугодии упал в 19 раз

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2025 года экспортировала в Китай пшеницы на $2,5 млн, что в 19 раз меньше, чем годом ранее (на $38,9 млн), по данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июне экспорта не было. Годом ранее было отгружено на $6,4 млн.

В январе-июне Китай закупал пшеницу в шести странах. Больше всего ее было поставлено из Канады - на $361,3 млн и Австралии - на $190,2 млн. Топ-3 замыкает Казахстан - $5,8 млн. Экспорт из России на четвертом месте.

В 2024 году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн). Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В 2024 году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель России оказался шестым.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя в Китай за полугодие этого года снизились до $42,2 млн со $100,1 млн годом ранее. В июне этого года экспорт упал до $743,6 тыс. с $10,6 млн в июне прошлого года.

В первом полугодии Китай импортировал ячмень из 9 стран, больше всего - из Австралии (на $927,3 млн). В числе крупных поставщиков также Канада (на $195,9 млн) и Аргентина (на $93,1 млн). Показатель РФ - четвертый.

В 2024 году Китай закупил российского ячменя на $177,1 млн против $110,3 млн в 2023 году.

В то же время отгрузки российской кукурузы в Китай в этом году выросли. За шесть месяцев они составили $49,4 млн против $19,9 млн за аналогичный период прошлого года. В июне экспорт вырос до $19,7 млн с $3,4 млн год назад.

В этом году Китай закупал кукурузу в 18 странах. Российский показатель стал третьим после Бразилии (на $67,6 млн) и Украины (на $60,4 млн).

Сейчас может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

КНР Китай ГТУ
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