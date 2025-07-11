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РФ будет доплачивать преподавателям русского языка в Абхазии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Преподаватели русского языка в Абхазии будут получать ежемесячные доплаты в размере пяти тысяч рублей из России. Об этом сообщил журналистам в Сухуме первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что распоряжением президента России Владимира Путина на эти цели выделено 54 млн рублей.

Киреенко отметил, что аналогичное решение принял президент Абхазии Бадра Гунба, и преподаватели абхазского языка также будут получать доплаты.

Кроме того, по словам Киреенко, Россия выделила денежные средства на организацию в Абхазии проекта "Навигаторы детства".

"Это когда в каждой школе есть человек, который отвечает не за обучение по какому-то предмету, а за воспитание. Понятно, что такая программа воспитания в Абхазии будет своя, она будет построена на традициях, на культуре, на кодексе Абхазии, но вообще это очень правильная вещь", - считает первый замруководителя администрации президента РФ .

Он назвал образование одной из важнейших сфер сотрудничества России и Абхазии.

По словам Кириенко, Россия выделит 115 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций (НКО) в Абхазии. Он уточнил, что с 1 августа стартует конкурс на получение президентских грантов для НКО в Абхазии.

"С 1 августа можно будет подавать заявки. Уже в этом году 115 миллионов рублей мы готовы направить на социальные проекты, проекты развития, которые могут получать не бизнес-организации, не государственные структуры, а обычные граждане и некоммерческие организации", - сообщил он.

РФ Абхазия Сергей Кириенко
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