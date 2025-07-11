Путин поручил подготовить проект указа об установлении Дня языков народов России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов России.

Поручение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне, подготовленном по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить проект указа президента РФ об установлении Дня языков народов РФ", - говорится в сообщении.

Проект должен быть предоставлен до 1 октября 2025 года, отмечается в сообщении.