В РФ планируется создать единый научно-методический центр русского языка как иностранного

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единого научно-методического центра русского языка как иностранного.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с администрацией президента РФ и МИД России и представить предложения о создании единого научно-методического центра, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся, и координировать деятельность учрежденных при поддержке РФ образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Предложения должны быть предоставлены до 1 октября 2025 года, отмечается в сообщении.